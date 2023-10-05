Главбуха российского детского дома уличили в хищении 41 миллиона рублей

Женщине, занимавшей этот пост, предъявлено обвинение в хищении 43 млн рублей, из них большую часть, 41 млн рублей, она украла у сиротского учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. «Сиротские» деньги главбух тратила на шубы и ювелирные изделия.

Следствием установлено, что в период с 19 апреля 2021 года по 9 ноября 2022 года обвиняемая, пользуясь своим служебным положением произвела необоснованные списания денежных средств с расчетных счетов детдома в размере более 41 млн рублей.

По данным портала NGS24, должность главбуха у казанном учреждении занимала Людмила Огурцова. Издание утверждает, что она тратила «сиротские миллионы» на дорогую технику, шубы и ювелирные украшения.

В кабинете при обыске у экс-главбуха были изъяты драгоценности, кофемашина и меховая верхняя одежда. Деньги Огурцова выводила на свои банковские карты, которых у нее было порядка 30 штук.