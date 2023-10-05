На российских АЗС впервые с весны подешевело топливо

Так, к началу октября стоимость бензина всех сортов снизилась впервые с 6 марта, а дизеля — с 10 мая.

В частности, за последнюю неделю минувшего месяца цена литра Аи-92 уменьшилась на 0,4% до 51,41 рубля, Аи-95 — на 0,5% до 56,16 рубля, дизтоплива — на 0,1% до 64,9 рубля. При этом с 18 по 25 сентября эксперты Росстата зафиксировали рост цен на бензин всех сортов на 0,5%, дизель — на 1,7%.

Такое явление связывают с временным ограничением на вывоз различных видов топлива из РФ за границу. Другой причиной причиной может выступать получение российскими нефтяными компаниями рекордных выплат из федерального бюджета.