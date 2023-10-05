Россиянин до смерти избил собственную бабушку

В больнице Сосновского района умерла пенсионерка, госпитализированная после избиения. По словам источников, женщина пострадала в ходе ссоры с внуком, который на фоне конфликта начал ее избивать.

Врачи диагностировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. "От полученных травм она скончалась в медучреждении на следующие сутки", - сообщил источник.

Сообщается, что 37-летний внук покойной ожидает избрания меры пресечения, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Известно, что ранее этот гражданин уже был судим за угрозу убийством.