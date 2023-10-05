Экс-президенту непризнанной НКР грозит пожизненный срок

Там пояснили, что ведут расследование преступлений, причастными к которым в Баку считают "незаконные армянские вооруженные формирования, действовавшие на территории Карабахского региона Азербайджана".

"В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что Арутюнян Араик Владимири участвовал в захватнической войне в качестве "президента вымышленной "НКР" на территории Азербайджана", — говорится в релизе.

Третьего октября Служба госбезопасности Азербайджана задержала его в городе Ханкенди (Степанакерте). Арутюняна обвиняют по более чем десяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана, максимальное наказание — пожизненное заключение.