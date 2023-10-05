В Госдуму России внесли проект поправок в закон о президентских выборах

15:49 2023-10-05
В Госдуму России внесли проект поправок в закон о президентских выборах

В Госдуму России поступил проект с поправками в закон Российской Федерации о выборах президента.

Какие новшества могут быть внесены и для чего это потребовалось, российским журналистам рассказал глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 

Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, — приводит ТАСС слова чиновника.

В проекте изменений уточняются положения о съемке на избирательных участках. Присутствие самих журналистов на заседаниях избиркомов допускается при заключении трудового договора журналиста с редакцией.

Вместе с этим уточняются полномочия доверенных лиц кандидатов, закреплена норма о порядке прекращения полномочий. Предусмотрено, что на заседаниях избиркомов могут присутствовать только аккредитованные представители СМИ.

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