В Госдуму России внесли проект поправок в закон о президентских выборах

Какие новшества могут быть внесены и для чего это потребовалось, российским журналистам рассказал глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, — приводит ТАСС слова чиновника.

В проекте изменений уточняются положения о съемке на избирательных участках. Присутствие самих журналистов на заседаниях избиркомов допускается при заключении трудового договора журналиста с редакцией.

Вместе с этим уточняются полномочия доверенных лиц кандидатов, закреплена норма о порядке прекращения полномочий. Предусмотрено, что на заседаниях избиркомов могут присутствовать только аккредитованные представители СМИ.