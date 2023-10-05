3,2 тысячи россиян могут выслать из Латвии

Известно, что местное Управлением по делам гражданства и миграции разослало письма об истечении срока вида на жительство россиянам. Это касается тех, кто должен был подать документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза, но не сделал этого.

Также аргументом для высылки за пределы Латвии является незнание государственного языка. Знание подтверждается сдачей соответствующего экзамена. Сообщается, что для сдачи экзамена по латышскому языку зарегистрировалось 13 147 человек.

Однако по факту прибыли всего 11,3 тысячи. При этом с первого раза прошли проверку только 39 % претендентов. А на пересдачу подали заявки чуть более 6,5 тысяч человек.