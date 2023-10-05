Российские туристы оказались заблокированы в зоне наводнения в Индии

16:15 2023-10-05
Российские туристы оказались заблокированы в зоне наводнения в Индии

В северо-восточном штате Сикким в Индии оказались заблокированными трое российских туристов.

В дипведомстве добавили, что никто из россиян не пострадал от разгула стихии.

Сотрудники генконсульства отметили также, что они находятся в контакте с местными властями. Как только погодные условия улучшатся, путешественники из России будут эвакуированы.

Накануне появилась информация, что в индийской горной деревне Касол оказались заблокированы российские туристы. Путешественники также остались без связи этом населенном пункте.

Причиной трудностей, в которые попали россияне, стало наводнение.

Сообщалось, что всего в горной местности из-за разгула стихии застряли 15 человек, но потом данные были уточнены. 

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