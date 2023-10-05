Группа Ночные снайперы отреагировала на призывы отменить выступление в Сургуте

Александра Рерих заявила, что на концертах Дианы Арбениной аншлаги постоянно, так что российских слушателей не обмануть фейковыми новостями.

Концертный директор "Ночных снайперов" обратила внимание, что солистка группы "со своим народом и в своей стране".

Ранее сообщалось, что активисты ХМАО требовали отменить выступление Арбениной, аргументировав это ее высказываниями против спецоперации.

Известно, что 4 октября в полицию обратился житель Сургута с требованием отменить мероприятие, заявив о недопустимости проведения концертов исполнительницы в его городе.