Лада Дэнс впервые после аварии появилась на людях

18:26 2023-10-05
Лада Дэнс впервые после аварии появилась на людях

Только через 2 месяца после ДТП Лада Дэнс смогла вернуться к нормальной жизни. Знаменитость заявила, что на сцену готова выходить даже на костылях.

Известно, что после серьезной аварии, в которую попала Лада Дэнс, она более месяца вынуждена была ходить на занятия по лечебной физкультуре и выполнять иные процедуры.

На сцену концертной площадки Live Арена исполнительница вышла, пребывая в отличной форме и без костылей.

В интервью журналистам "Пятого канала" знаменитость заявила, что выступает и с костылями, что происходит не впервые в ее жизни.

Напомним, что ДТП с артисткой произошло 5 августа под Подольском.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
18:05

Наталья Гончарова

Группа Ночные снайперы отреагировала на призывы отменить выступление в Сургуте

Группа Ночные снайперы отреагировала на призывы отменить выступление в Сургуте

Концертный директор "Ночных снайперов" Александра Рерих назвала сообщения о призывах отменить концерт группы в Сургуте 23 октября "протухшей новостью".
Антон Райт
17:30

Антон Райт

Вайолет Джессоп пережила затопление Титаника в 1912 году

Вайолет Джессоп пережила затопление Титаника в 1912 году

Кроме того, столкновение RMS Olympic с военным кораблем в 1911 году и затопление «Британника» в 1916 году.
Храмова Оксана
17:16

Храмова Оксана

У звездной мамы родился слишком обычный ребенок: почему не сложились отношения Гурченко с дочерью

У звездной мамы родился слишком обычный ребенок: почему не сложились отношения Гурченко с дочерью

Материнской любви Мария недополучила. У нее не было никаких талантов, ожидания Людмилы Марковны не оправдались. Полюбить она могла только особенного, одаренного ребенка.
Иван Ободов
16:15

Иван Ободов

Российские туристы оказались заблокированы в зоне наводнения в Индии

Российские туристы оказались заблокированы в зоне наводнения в Индии

В северо-восточном штате Сикким в Индии оказались заблокированными трое российских туристов.
Иван Ободов
15:57

Иван Ободов

3,2 тысячи россиян могут выслать из Латвии

3,2 тысячи россиян могут выслать из Латвии

Власти Латвии могут обязать покинуть пределы страны 3255 постоянно проживающих на ее территории россиян.
Иван Ободов
15:49

Иван Ободов

В Госдуму России внесли проект поправок в закон о президентских выборах

В Госдуму России внесли проект поправок в закон о президентских выборах

В Госдуму России поступил проект с поправками в закон Российской Федерации о выборах президента.