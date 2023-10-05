Лада Дэнс впервые после аварии появилась на людях

Известно, что после серьезной аварии, в которую попала Лада Дэнс, она более месяца вынуждена была ходить на занятия по лечебной физкультуре и выполнять иные процедуры.

На сцену концертной площадки Live Арена исполнительница вышла, пребывая в отличной форме и без костылей.

В интервью журналистам "Пятого канала" знаменитость заявила, что выступает и с костылями, что происходит не впервые в ее жизни.

Напомним, что ДТП с артисткой произошло 5 августа под Подольском.