Билл Гейтс рассказал, как его друг-миллиардер Уоррен Баффет расплатился за обед в McDonald's купонами

19:08 2023-10-05
Билл Гейтс рассказал, как его друг-миллиардер Уоррен Баффет расплатился за обед в McDonald's купонами

Баффет известен своей скупостью, однако при этом тратит большие средства на благотворительность.

Председатель правления и главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет невероятно богат. Он известен также своей скупостью.

Его бережливость не преследует личной выгоды. Он пожертвовал миллиарды различным благотворительным организациям. И - подписал обязательство, согласно которому более 99 процентов его состояния будет направлено на благотворительные цели в течение его жизни или после кончины.

Соучредитель корпорация Microsoft Билл Гейтс, один из близких друзей Баффета, вспомнил, как во время поездки в Гонконг они решили пообедать в McDonald's. Когда пришло время платить, Баффет... вытащил пригоршню купонов.

Баффет экономит деньги любым доступным ему способом. По дороге в офис миллиардер заезжает в McDonald's позавтракать и съедает одно из трех своих любимых блюд: две котлеты с сосисками, сосиску, яйцо и сыр или бекон, яйцо и сыр.

Простой выбор Баффета не заканчивается едой. Он живет в доме, который купил в 1958 году за 31 500 долларов, ездит на "Кадиллаке" 2014 года выпуска, купленном с повреждениями от града. А до этого - водил 8-летний "Кадиллак".

Когда решает, что пришло время купить новую машину, старую продает с аукциона на благотворительность. Баффет с гордостью относится к своей бережливости.

Моя жизнь не могла быть счастливее, - сказал он на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2014 году.

На самом деле, было бы хуже, если бы у меня было шесть или восемь домов. Итак, у меня есть все, что мне нужно, и больше мне ничего не нужно.

Он часто говорил:

Не откладывайте то, что остается после трат. Вместо этого тратьте то, что остается после сбережений.

Для тех, кого вдохновляет Баффет, разумное инвестирование может стать мощным инструментом в создании богатства. В то время как традиционные акции и облигации являются обычным явлением, инвестирование в стартапы - еще один путь. 

Миллиардер советует начать с четкой цели экономии на год. Речь идет о чрезвычайном фонде, крупной покупке или увеличении благосостояния - наличие цели помогает сохранять сосредоточенность.

А также рекомендует автоматизировать сбережения. Это поможет избежать соблазна тратить и настроить автоматические переводы на сберегательные или инвестиционные счета.

А еще - разумно расходовать бюджет: отложив сбережения, использовать оставшиеся деньги на ежемесячные счета и предметы первой необходимости, оставив немного на досуг или непредвиденные расходы.

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