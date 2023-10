Из жизни скандальной художницы Кэт Фон Ди: от империи татуировок до ухода из индустрии красоты

В 2018 году она вышла замуж за Рафаэля Рейеса, также известного как Листар Сейер.

Пара официально поженилась 21 февраля 2018 года, согласно Instagram-посту, и провела свадебную церемонию несколько месяцев спустя, 2 июня 2018 года.

Нетрадиционная церемония включала в себя все - от красного свадебного платья до перевернутых крестов.

Фон Ди выложила видеоролик в YouTube, в котором показано их экстравагантное красное помещение, гости на свадьбе, одетые во все черное, их искренние клятвы и многое другое.

Вскоре после их свадьбы Фон Ди встретила негативную реакцию в ответ на пост в Instagram, где она сказала, что не будет делать прививки своему тогда еще не родившемуся ребенку.

Далее она сказала, что у нее будут естественные домашние роды без лекарств с акушеркой и что ее ребенок будет воспитан веганом и без прививок.

Люди, утверждавшие, что вакцины важны для борьбы с болезнями, и что было бы "безответственно" для знаменитости распространять противоположное сообщение, быстро отреагировали. В результате начался бойкот косметического бренда Kat Von D.

Негативная реакция на вакцину привела к повторному распространению заявлений о том, что Фон Ди и ее муж являются антисемитами.

В 2008 году TMZ сообщила, что Кэт Фон Ди якобы оставила антисемитский автограф своей коллеге по "Miami Ink" Эми Джеймс.

После проведенного расследования было установлено, что Фон Ди к этому инциденту непричастна.

С другой стороны, ее бренд выпустил розовую помаду под названием "Selektion" — немецкое слово, обозначающее отбор, используемое нацистами, — в 2015 году, а Фон Ди в Facebook в 2017 году сравнила убийство животных с Холокостом, к большому разочарованию многих зрителей.

В конце 2018 года у пары родился ребенок, которого назвали Листар Фон Ди Рейес.

Фон Ди создала линию веганской обуви в 2019 году.

В октябре 2019 года она анонсировала туфли Von D. Бренд продает все, от кроссовок до каблуков на платформе, все изготовлены из 100% веганских материалов.

Это предприятие является одной из многочисленных причин, по которым Фон Ди решила продать свой косметический бренд в начале 2020 года.

Она также сказала, что хотела бы совмещать воспитание ребенка, управление обувной компанией и создание музыки с косметическим брендом, но она "просто не может делать все на пределе возможностей".

Позже она сказала, что влиятельные люди были частично виноваты в ее уходе из индустрии.

Фон Ди сказала, что индустрия красоты стала "культурным явлением", наполненным влиятельными людьми, которые говорят вам, что покупать и как выглядеть, чтобы "быть крутым".

По состоянию на октябрь 2020 года Фон Ди, казалось, наслаждалась жизнью дома и готовилась к выпуску музыки.

В то время Фон Ди была активна в Instagram, делясь фотографиями обстановки своего дома и видео своего маленького сына.

Она также документировала процесс создания своего дебютного альбома, которым, как она надеется, ее сын однажды будет гордиться.

Фон Ди покрыла половину своей руки черными чернилами, чтобы скрыть татуировки, которые "ничего не значили" для нее в декабре того же года.

До конца 2020 года она купила дом в Индиане, спасаясь от высоких налогов Калифорнии, "ужасной политики" и "тиранического правительства".

Со всем тем, что происходит в Калифорнии с ужасной политикой, тираническим правительством, нелепыми налогами и еще большей коррупцией, мы просто почувствовали необходимость пустить корни в маленьком городке, где есть природа, где мой сын может свободно играть и где мы однажды сможем уйти на пенсию.

Фон Ди добавила, что она не закрывает свой тату-салон и не продает свой дом в Калифорнии. Тем не менее, она сказала, что она и ее семья "в конечном итоге будут проводить больше времени в прекрасной Индиане", как только она закончит ремонт дома.

В конце августа того же года Фон Ди выпустила свой первый музыкальный альбом "Love Made Me Do it".

В октябре 2021 года, она объявила, что навсегда переезжает в Индиану и закрывает свой калифорнийский тату-салон.

Совсем недавно, в октябре, Фон Ди сказала, что закрывает магазин в Калифорнии 1 декабря, чтобы позже снова открыть его в Индиане.

Фон Ди также сказала, что продаст свой дом в Лос-Анджелесе, который ранее планировала оставить рядом со своей резиденцией в Индиане.

Она продала свой дом в Калифорнии за 15 миллионов долларов. Позже цена была снижена до 12,5 миллионов долларов.

Викторианский дом был построен в 1896 году, показан в фильме 2003 года "Дешевле на дюжину", а позже отреставрирован Фон Ди.

Теперь в нем есть 11 богато украшенных спален, готический кабинет, витражные окна и кроваво-красный бассейн.

Фон Ди замазала больше своих татуировок в июне 2022 года.

Она рассказала, что замазала свои татуировки в области от верхней части бедра до ягодиц черными чернилами, оставив нетронутым только портрет.

Несколько недель спустя Фон Ди рассказала о своих меняющихся отношениях с оккультизмом.

В частности, Фон Ди сказала, что выбросила книги, написанные на эту тему, потому что они "не соответствуют" тому, кем она хочет быть.

Во вторник Фон Ди рассказала, что недавно приняла крещение в своей местной церкви в Индиане.

Она опубликовала видео в Instagram, на котором она и ее семья принимают участие в местной церковной службе в Индиане.

Видно, как Фон Ди поет с хором, сидя на скамье, и в конце короткого клипа крестится.