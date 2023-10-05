Европейские запасы газа сокращаются, поскольку слабый спрос противостоит погодным рискам

20:04 2023-10-05
Европейские запасы газа сокращаются, поскольку слабый спрос противостоит погодным рискам

Европейские цены на природный газ колебались после кратковременного восстановления в среду, поскольку слабый спрос противостоит опасениям по поводу возможных похолоданий в конце этого месяца.

Фьючерсы на базовые цены колебались между скромными прибылями и убытками после падения на целых 3,1% ранее.

Европа вступает в отопительный сезон относительно безопасно на фоне высоких зимних запасов, при этом хранилища заполнены более чем на 96%.

Поставки топлива из Норвегии — крупнейшего поставщика газа — также восстановились до максимума с конца августа после длительных отключений, даже несмотря на то, что некоторые сезонные работы продолжают сталкиваться с задержками.

В то же время ожидается, что температура на северо-западе Европы опустится ниже сезонных норм во второй половине октября, согласно модели Bloomberg, основанной на данных глобальной системы прогнозирования. Это увеличит потребности в отоплении и может вызвать первый отбор из газовых хранилищ.

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