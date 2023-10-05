ЦБ РФ повысил официальный курс евро на 48 копеек

20:12 2023-10-05
ЦБ РФ повысил официальный курс евро на 48 копеек

Официальный курс евро, установленный Центральным банком Российской Федерации, составил 104,78 рубля. Европейская валюта подорожала на 48 копеек.

Официальный курс доллара составил 99,67 рубля, увеличившись на 22 копейки.

Доллар и евро дорожали в конце февраля и первой половине марта 2022 года. 22 февраля официальный курс американской валюты равнялся 76 рублям и 76 копейкам, а 2 марта он превысил 100 рублей впервые после деноминации 1998 года.

Курс евро впервые превысил сторублевую отметку 28 февраля. 11 марта один евро стоил 132 рубля и 95 копеек, а один доллар – 120 рублей и 60 копеек.

Начиная со второй половины марта 2022 года стоимость американской и европейской валюты снижалась, пока в июне доллар не стал стоить 51,16 рубля, а евро – 53,86 рубля. Для доллара этот показатель стал самым низким в 2022 году, а курс евро 30 сентября снижался до 52,73 рубля.

Иван Ободов
21:16

Иван Ободов

Путин заявил, что число его друзей в Германии растет

Путин заявил, что число его друзей в Германии растет

Президент России Владимир Путин 5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что у него есть друзья в Германии и их количество растет.
Иван Ободов
21:15

Иван Ободов

В Беларуси и России произошел массовый сбой техники Xiaomi

В Беларуси и России произошел массовый сбой техники Xiaomi

Пользователи устройств Xiaomi столкнулись с неожиданными неудобствами, поскольку массовые сбои в экосистеме Mi Home оставили многих из них в беспокойстве.
Иван Ободов
21:01

Иван Ободов

В Москве пассажир избил таксиста и ограбил его

В Москве пассажир избил таксиста и ограбил его

В Москве 24-летний пассажир такси не захотел платить за поездку, подрался с водителем и обокрал его.
Иван Ободов
20:30

Иван Ободов

Белорус хотел заработать в интернете и лишился более 27 000 рублей

Белорус хотел заработать в интернете и лишился более 27 000 рублей

Лжеброкеры выманили у жителя Дрогичина более 27 000 рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Иван Ободов
20:26

Иван Ободов

Путин: ни одному человеку не придет в голову применить ЯО против России

Путин: ни одному человеку не придет в голову применить ЯО против России

Ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить против Российской Федерации ядерное оружие, об этом сообщил президент Владимир Путин во время сессии дискуссионного клуба «Валдай».
Иван Ободов
20:20

Иван Ободов

Российский школьник три дня вызывал полицию, чтобы срывать уроки

Российский школьник три дня вызывал полицию, чтобы срывать уроки

МВД РФ по Красноярскому краю в публикации в своем официальном телеграм-канале сообщило, что в одну из красноярских школ на протяжении трех дней поступали звонки с сообщениями о нахождении в образовательном учреждении опасного предмета.
Иван Ободов
20:13

Иван Ободов

В Москве мошенники выманили у ребенка 130 тысяч рублей

В Москве мошенники выманили у ребенка 130 тысяч рублей

В Москве мошенники выманили у 10-летнего мальчика 130 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.