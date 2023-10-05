Российский школьник три дня вызывал полицию, чтобы срывать уроки

По данным ведомства, после каждого подобного вызова в школу сразу же приезжала оперативно-следственная группа полиции, однако проверки показывали, что звонки были ложные. Впоследствии следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

В МВД отметили, что правоохранителям удалось установить, что за звонки было ответственен 15-летний ученик данной школы, который с домашнего компьютера в публичном чате разместил сообщение с просьбой за деньги позвонить в экстренные службы.

Отмечается, что один из школьников откликнулся и совершил звонки за тысячу рублей. Подозреваемый признался, что просто хотел сорвать уроки, чтобы не ходить на них.