Белорус хотел заработать в интернете и лишился более 27 000 рублей

В Дрогичинский РОВД обратился 55-летний местный житель, ставший жертвой мошенничества. Играя в онлайн-игру, он перешел по ссылке, на которой транслировалась информация о возможности заработка, заполнил анкету, указав персональные данные.

Через некоторое время ему позвонил «финансовый специалист», помог зарегистрироваться на платформе и создать личный кабинет, разъяснил информацию о заработке от сделок и о том, что доход будет увеличиваться в зависимости от повышения курса на биржах, а затем попросил пополнить счет. Мужчина сначала перечислил свои сбережения, затем продал машину, а потом по совету мошенников взял кредиты на 10 000 и 3 800 рублей.

Потерпевший считал, что все законно, рассчитывал в скором времени выручить крупную сумму. Когда он захотел вывести заработанные средства, ничего не получилось.

Мужчина решил, что не до конца разобрался в системе заработка, и полностью доверился «брокеру». В итоге в милицию потерпевший обратился только после того, как ему сообщили, что для вывода денег нужно вложить еще. Причиненный ущерб составил 27 184 рубля.