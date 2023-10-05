В Беларуси и России произошел массовый сбой техники Xiaomi

21:15 2023-10-05
В Беларуси и России произошел массовый сбой техники Xiaomi

Пользователи устройств Xiaomi столкнулись с неожиданными неудобствами, поскольку массовые сбои в экосистеме Mi Home оставили многих из них в беспокойстве.

В течение вечера 4 октября, жалобы на неработающие пылесосы, освещение и камеры видеонаблюдения начали поступать из разных уголков России и Беларуси. Пользователи из Москвы, Уфы, Минска, Гомеля, Перми, Луганска и Санкт-Петербурга сообщают о сложностях с доступом к своим экосистемам.

Удивительным образом, перезагрузка устройств и переустановка приложений Xiaomi не приносят желаемого результата. Некоторым даже не удалось разблокировать свои смартфоны после сброса до заводских настроек, что вызвало дополнительные хлопоты для владельцев гаджетов.

Одним из предполагаемых источников этих неудобств стала проблема в соединении с китайскими серверами, как сообщают некоторые источники СМИ.

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