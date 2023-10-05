Lexus представил обновленный седан LS

21:17 2023-10-05
Lexus представил обновленный седан LS

Компания Lexus обновила седан LS, машина была представлена в Японии, об этом сообщает motor1.com

Автомобиль получил более жесткие задние амортизаторы для более комфортной езды. В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Кроме этого, спереди и сзади машина теперь оснащена видеорегистраторами. Кроме того, в пакет помощи водителю на дороге добавлена система движения в заторах на скорости до 40 км/ч.

Обновленный Lexus LS оснащается двигателем объемом 3,5 л и мощностью 422 л.с. Также доступна версия с гибридной силовой установкой с отдачей 299 л.с.

До этого стало известно, что тюнинг-ателье Arctic Trucks представило в России доработанную версию китайского внедорожника Tank 300. Базовая стоимость тюнинг-комплекта, в которую входит 75 элементов, составляет 1,2 млн руб. Стоимость готового автомобиля — 5,3 млн руб. Гарантия на машину составляет три года или 150 тыс. км.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
22:12

Наталья Гончарова

София Вергара привела поклонников в восторг, выложив свое фото в парижской ванной

София Вергара привела поклонников в восторг, выложив свое фото в парижской ванной

Колумбийско-американская актриса, телевизионный продюсер, комик, ведущая и модель София Вергара порадовала своих фанатов откровенным снимком, который сделан во время Недели моды в Париже.
Иван Ободов
21:16

Иван Ободов

Путин заявил, что число его друзей в Германии растет

Путин заявил, что число его друзей в Германии растет

Президент России Владимир Путин 5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что у него есть друзья в Германии и их количество растет.
Иван Ободов
21:15

Иван Ободов

В Беларуси и России произошел массовый сбой техники Xiaomi

В Беларуси и России произошел массовый сбой техники Xiaomi

Пользователи устройств Xiaomi столкнулись с неожиданными неудобствами, поскольку массовые сбои в экосистеме Mi Home оставили многих из них в беспокойстве.
Иван Ободов
21:01

Иван Ободов

В Москве пассажир избил таксиста и ограбил его

В Москве пассажир избил таксиста и ограбил его

В Москве 24-летний пассажир такси не захотел платить за поездку, подрался с водителем и обокрал его.
Иван Ободов
20:30

Иван Ободов

Белорус хотел заработать в интернете и лишился более 27 000 рублей

Белорус хотел заработать в интернете и лишился более 27 000 рублей

Лжеброкеры выманили у жителя Дрогичина более 27 000 рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Иван Ободов
20:26

Иван Ободов

Путин: ни одному человеку не придет в голову применить ЯО против России

Путин: ни одному человеку не придет в голову применить ЯО против России

Ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить против Российской Федерации ядерное оружие, об этом сообщил президент Владимир Путин во время сессии дискуссионного клуба «Валдай».