София Вергара привела поклонников в восторг, выложив свое фото в парижской ванной

На своем очередном селфи, размещенном на своей странице в запрещенной в РФ соцсети, София Вергара запечатлена в роскошной мраморной ванне,
Эта фотография сделана в период прохождения Недели моды в столице Франции.
Конечно, фанатов в первую очередь восхитило не роскошное убранство номера, в котором остановилась 51-летняя София, а то, как свежо и молодо она выглядит без макияжа.
Фанаты звезды экрана наперебой стали нахваливать естественную красоту Вергары, призывая ее открыть секрет своей молодости и привлекательности.
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