Было это в 1910 году. Совсем юный Чарли был еще никому не известен и безуспешно пробовал добиться признания на актерском поприще.

Он ездил с гастролями по Америке, выступая в составе мюзик-холла. Неудачи преследовали его одна за другой.

Чаплин был на грани отчаяния и хотел бросить тщетные попытки прославиться.

В голове уже возникла новая идея заработка: он решил с другом-циркачом заняться разведением свиней в Арканзасе.

Чаплину представлялся быстрый и легкий доход, и он загорелся этой идеей.

Участок земли они уже нашли и успели даже накопить 2 тыс. долларов для начального вложения в бизнес.

Возможно, в этот момент мир мог потерять величайшего комика в истории кинематографа, который готов был променять актерство на свиноводство.

Я был так очарован этой идеей, что даже видел поросят во сне. Они бегали по моему саду, а я кормил их кукурузой».

И тут Чаплин решил купить книгу по животноводству, чтобы ближе ознакомиться с будущей профессией.

Именно тогда он узнал, что поросят нужно кастрировать, потом Чарли прочитал о том, что из себя представляет процедура кастрации во всех жутких подробностях.

Он испытал глубокий шок, идея стать фермером тут же была отброшена напрочь.

Жестокие и такие реалистичные детали свиноводства заставили комика вернуться к изначальному плану: зарабатывать деньги, славу и признание актерским ремеслом.

Вывод такой: обычное пособие по животноводству помогло определить правильный путь Чаплину, который потом приобрел мировую известность и внес революционный вклад в историю киноискусства.