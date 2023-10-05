Пожилая пара получила 157 долларов за африканскую маску, которая стоила миллионы

Маска была обнаружена, когда пара разбирала свое имущество, готовясь к гаражной распродаже. Она была отложена для местного торговца антиквариатом, который согласился купить ее за 150 евро (около 157 долларов США) в сентябре 2021 года.

Несколько месяцев спустя они прочитали в газете, что маска была продана за миллионы на аукционе в Монпелье. Согласно данным, это была традиционная маска Клыка из Габона, используемая на свадьбах, похоронах и других ритуалах.

Маска — редкое зрелище за пределами Габона, в музеях по всему миру хранится менее дюжины — была привезена во Францию дедушкой мужа, который был колониальным губернатором в Африке.

Аукционный дом выставил маску на продажу по эстимейту от 300 000 до 400 000 евро. Она была продана в марте 2022 года более чем в три раза дороже высокой оценки.