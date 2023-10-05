Пожилая пара получила 157 долларов за африканскую маску, которая стоила миллионы

23:47 2023-10-05
Пожилая пара получила 157 долларов за африканскую маску, которая стоила миллионы

Пожилая пара во Франции обвинила торговца антиквариатом в том, что тот обманом лишил их семизначной выплаты после того, как узнал, что африканская маска, которую они ему продали, стоила на аукционе 4,2 миллиона евро.

Маска была обнаружена, когда пара разбирала свое имущество, готовясь к гаражной распродаже. Она была отложена для местного торговца антиквариатом, который согласился купить ее за 150 евро (около 157 долларов США) в сентябре 2021 года. 

Несколько месяцев спустя они прочитали в газете, что маска была продана за миллионы на аукционе в Монпелье. Согласно данным, это была традиционная маска Клыка из Габона, используемая на свадьбах, похоронах и других ритуалах. 

Маска — редкое зрелище за пределами Габона, в музеях по всему миру хранится менее дюжины — была привезена во Францию дедушкой мужа, который был колониальным губернатором в Африке.

Аукционный дом выставил маску на продажу по эстимейту от 300 000 до 400 000 евро. Она была продана в марте 2022 года более чем в три раза дороже высокой оценки.

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