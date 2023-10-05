Оливия Родриго считает, что возвращаться к бывшему — плохая идея

«Ребята, продолжение никогда не будет так хорошо, как оригинал», — язвительно заметила она. «Никогда».

Родриго предположительно встречалась в 2020 году с Джошуа Бассеттом после встречи на съемках HSMTMTS . Пара никогда публично не подтверждала свои отношения.

Помимо своего бывшего коллеги по Bizaardvark Итана Вакера, Родриго также встречалась с кинопродюсером Адамом Фэйзом, с которым она рассталась в феврале 2022 года после менее чем одного года знакомства. В том же месяце она спровоцировала слухи о романе с диджеем Заком Биа.

Помимо бывших, Родриго готова двигаться дальше и найти любовь всей своей жизни. «Я хочу встретиться со своим мужем прямо сейчас!»,- сказала она Vogue в июле.