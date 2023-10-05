Бейонсе вошла в историю самым прибыльным туром женщины или чернокожего артиста

По данным Variety, тур собрал 2,7 миллиона зрителей за время его проведения, которое длилось почти пять месяцев.

Задуманный Бейонсе тур состоялся в 39 городах, и по версии Complex, это седьмой по прибылям тур в топ-10 Billboard Boxscore.

Успех тура делает Бейонсе единственной чернокожей артисткой, единственной женщиной и единственной американской сольной исполнительницей, попавшей в желанный список Billboard Boxscore.

Другим артистам, входящим в топ-10 Billboard, потребовалось не менее 100 концертов, чтобы достичь таких больших цифр. Бейонсе сделала это всего за 56 концертов,

