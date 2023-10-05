Бейонсе вошла в историю самым прибыльным туром женщины или чернокожего артиста

23:58 2023-10-05
Бейонсе вошла в историю самым прибыльным туром женщины или чернокожего артиста

Мировое турне Бейонсе в стиле Ренессанс собрало более 579 миллионов долларов, что сделало ее самым прибыльным туром чернокожего артиста.

По данным Variety, тур собрал 2,7 миллиона зрителей за время его проведения, которое длилось почти пять месяцев. 

Задуманный Бейонсе тур состоялся в 39 городах, и по версии Complex, это седьмой по прибылям тур в топ-10 Billboard Boxscore. 

Успех тура делает Бейонсе единственной чернокожей артисткой, единственной женщиной и единственной американской сольной исполнительницей, попавшей в желанный список Billboard Boxscore.

Другим артистам, входящим в топ-10 Billboard, потребовалось не менее 100 концертов, чтобы достичь таких больших цифр. Бейонсе сделала это всего за 56 концертов,
 

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