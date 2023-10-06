Полицейский находится под следствием за наличие аккаунта OnlyFans

На выходных водитель, которого остановили на остановке, сказал, что после 10 минут разговора с полицейским он понял, что был подписан на ее страницу OnlyFans в течение пяти месяцев.

Водитель рассказал Fox 9, что сказал полицейскому: «Вы больше не можете меня арестовывать, я видел ваши интимные места».

Он также сказал, что не может уважать ее или участок, в котором она работает, после просмотра видео.

Сейчас выясняется, сделала ли полицейская что-либо в нарушение кодекса поведения своего работодателя, участвуя в подработке OnlyFans.

Согласно Этическому кодексу правоохранительных органов Миннесоты, офицеры должны сохранять свою частную жизнь незапятнанной, чтобы служить примером для всех.