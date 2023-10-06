Гимнастка Маккейла Марони рассказала о проблемах со здоровьем

27-летняя девушка написала в соцсети, что страдает от тяжелой бессонницы и за три месяца спала всего 10 дней.

Она выяснила, что у нее непереносимость гистамина, вызывающая «огромную проблему с адреналином.

«Когда мне стало совсем плохо, продукты с высоким содержанием гистамина вызывали у меня внутренний зуд, как будто меня всю ночь кусали комары», - отметила она.

Пост Марони включал в себя множество случайных фотографий, в том числе одну фотографию, сделанную, по-видимому, из медицинского учреждения, на которой у гимнастки в руке была капельница.

На другом снимке она держала в руках тест на пищевую чувствительность, который она заполнила собственными образцами крови.