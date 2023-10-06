Гимнастка Маккейла Марони рассказала о проблемах со здоровьем

00:06 2023-10-06
Гимнастка Маккейла Марони рассказала о проблемах со здоровьем

Маккейла Марони рассказала о множестве недавних заболеваний, которые в последнее время преследуют ее .

27-летняя девушка написала в соцсети, что страдает от тяжелой бессонницы и за три месяца спала всего 10 дней.

Она выяснила, что у нее непереносимость гистамина, вызывающая «огромную проблему с адреналином.

«Когда мне стало совсем плохо, продукты с высоким содержанием гистамина вызывали у меня внутренний зуд, как будто меня всю ночь кусали комары», - отметила она.

Пост Марони включал в себя множество случайных фотографий, в том числе одну фотографию, сделанную, по-видимому, из медицинского учреждения, на которой у гимнастки в руке была капельница. 

На другом снимке она держала в руках тест на пищевую чувствительность, который она заполнила собственными образцами крови.

Светлана Репина
00:35

Светлана Репина

GM будет продавать электрический Cadillac в Швейцарии

GM будет продавать электрический Cadillac в Швейцарии

General Motors заявила в четверг, что начнет продавать полностью электрические автомобили Cadillac в Швейцарии.
Светлана Репина
00:32

Светлана Репина

Мексика отвергла новый план пограничной стены с США

Мексика отвергла новый план пограничной стены с США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отверг планы США построить новые участки стены на границе США и Мексики перед встречами на высоком уровне с американскими чиновниками.
Светлана Репина
00:29

Светлана Репина

Lucid запускает дешевый электрический седан Air Pure

Lucid запускает дешевый электрический седан Air Pure

Производитель роскошных электромобилей Lucid Group в четверг выпустил более дешевую заднеприводную версию седана Air Pure по цене от 77 400 долларов для стимулирования спроса.
Светлана Репина
00:18

Светлана Репина

Испанская благотворительная организация протестует против конфискации в Италии спасательного корабля

Испанская благотворительная организация протестует против конфискации в Италии спасательного корабля

Италия конфисковала испанское благотворительное спасательное судно Open Arms за нарушение правил правого правительства Италии, запрещающих многочисленные спасательные операции на море.
Светлана Репина
00:14

Светлана Репина

Американский истребитель сбил над Сирией беспилотник, принадлежащий Турции

Американский истребитель сбил над Сирией беспилотник, принадлежащий Турции

Американский истребитель F-16 сбил вооруженный турецкий беспилотник на северо-востоке Сирии, который действовал вблизи американских военнослужащих и курдских Сирийских демократических сил.
Светлана Репина
00:11

Светлана Репина

Теплый сентябрь оказался смертельно опасным для человечества

Теплый сентябрь оказался смертельно опасным для человечества

Европейское климатическое агентство сообщает, что сентябрь нынешнего года оказался рекордно теплым.