Теплый сентябрь оказался смертельно опасным для человечества

00:11 2023-10-06
Теплый сентябрь оказался смертельно опасным для человечества

Европейское климатическое агентство сообщает, что сентябрь нынешнего года оказался рекордно теплым.

Средняя температура в прошлом месяце была на 0,93 градуса по Цельсию выше среднего показателя сентября 1991-2020 годов. Это самый высокий показатель температуры выше среднего за месяц за 83 года наблюдений.

«Это не причудливая статистика погоды», — заявила в электронном письме ученый-климатолог Имперского колледжа Лондона Фридерика Отто. «Это смертный приговор для людей и экосистем. Он уничтожает активы, инфраструктуру, урожай».

Высокие температуры распространились по всему земному шару, но они были в основном вызваны стойким и необычным теплом в мировых океанах, которые не остыли в сентябре так сильно, как обычно, и были рекордно жаркими с весны.

Этот год может стать самым жарким в истории наблюдений: примерно на 1,4 градуса по Цельсию теплее, чем в доиндустриальные времена. 

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