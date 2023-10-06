Испанская благотворительная организация протестует против конфискации в Италии спасательного корабля

00:18 2023-10-06
Испанская благотворительная организация протестует против конфискации в Италии спасательного корабля

Италия конфисковала испанское благотворительное спасательное судно Open Arms за нарушение правил правого правительства Италии, запрещающих многочисленные спасательные операции на море.

Лодке запрещено покидать порт Каррера в Тоскане на 20 дней, а на благотворительную организацию наложен штраф в размере от 3000 до 10 000 евро.

Благотворительная организация Open Arms назвала санкции нарушением морского права, которое требует, чтобы лодки спасали людей, терпящих бедствие.

Италия выделила порт после первых двух спасательных операций 69 человек в международных водах в субботу. Компания Open Arms сообщила, что затем получила тревожное сообщение от благотворительной организации по воздушному наблюдению Seabird о том, что в опасности находится еще одно судно с мигрантами.

Убедившись, что его корабль является единственным спасательным судном в этом районе, компания Open Arms сообщила, что проинформировала власти, что борт направится к переполненному судну.

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