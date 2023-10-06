Lucid запускает дешевый электрический седан Air Pure

Более дешевый электрический седан будет иметь запас хода в 410 миль на полной зарядке и будет доступен немедленно. Его самое дорогое предложение, Air Sapphire, которое также является самым быстрым автомобилем, стоит 249 000 долларов.

Более высокие затраты по займам ударили по продажам электромобилей за последние несколько кварталов, а ценовая война, развязанная Tesla, нанесла ущерб способности более мелких производителей электромобилей, таких как Lucid и Rivian Automotive.

Компания, поддерживаемая Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, в августе снизила цены на свои роскошные седаны Air на целых 12 400 долларов, несмотря на то, что она тратит деньги и несет большие убытки в стремлении не отставать от Tesla.

Однако новая модель Lucid дороже, чем роскошный седан Tesla Model S самого дорогого в мире автопроизводителя, стоимость которого начинается примерно с 75 000 долларов.