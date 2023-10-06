Lucid запускает дешевый электрический седан Air Pure

00:29 2023-10-06
Lucid запускает дешевый электрический седан Air Pure

Производитель роскошных электромобилей Lucid Group в четверг выпустил более дешевую заднеприводную версию седана Air Pure по цене от 77 400 долларов для стимулирования спроса.

Более дешевый электрический седан будет иметь запас хода в 410 миль на полной зарядке и будет доступен немедленно. Его самое дорогое предложение, Air Sapphire, которое также является самым быстрым автомобилем, стоит 249 000 долларов.

Более высокие затраты по займам ударили по продажам электромобилей за последние несколько кварталов, а ценовая война, развязанная Tesla, нанесла ущерб способности более мелких производителей электромобилей, таких как Lucid и Rivian Automotive.

Компания, поддерживаемая Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, в августе снизила цены на свои роскошные седаны Air на целых 12 400 долларов, несмотря на то, что она тратит деньги и несет большие убытки в стремлении не отставать от Tesla.

Однако новая модель Lucid дороже, чем роскошный седан Tesla Model S самого дорогого в мире автопроизводителя, стоимость которого начинается примерно с 75 000 долларов.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Репина
00:35

Светлана Репина

GM будет продавать электрический Cadillac в Швейцарии

GM будет продавать электрический Cadillac в Швейцарии

General Motors заявила в четверг, что начнет продавать полностью электрические автомобили Cadillac в Швейцарии.
Светлана Репина
00:32

Светлана Репина

Мексика отвергла новый план пограничной стены с США

Мексика отвергла новый план пограничной стены с США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отверг планы США построить новые участки стены на границе США и Мексики перед встречами на высоком уровне с американскими чиновниками.
Светлана Репина
00:18

Светлана Репина

Испанская благотворительная организация протестует против конфискации в Италии спасательного корабля

Испанская благотворительная организация протестует против конфискации в Италии спасательного корабля

Италия конфисковала испанское благотворительное спасательное судно Open Arms за нарушение правил правого правительства Италии, запрещающих многочисленные спасательные операции на море.
Светлана Репина
00:14

Светлана Репина

Американский истребитель сбил над Сирией беспилотник, принадлежащий Турции

Американский истребитель сбил над Сирией беспилотник, принадлежащий Турции

Американский истребитель F-16 сбил вооруженный турецкий беспилотник на северо-востоке Сирии, который действовал вблизи американских военнослужащих и курдских Сирийских демократических сил.
Светлана Репина
00:11

Светлана Репина

Теплый сентябрь оказался смертельно опасным для человечества

Теплый сентябрь оказался смертельно опасным для человечества

Европейское климатическое агентство сообщает, что сентябрь нынешнего года оказался рекордно теплым.
Светлана Репина
00:06

Светлана Репина

Гимнастка Маккейла Марони рассказала о проблемах со здоровьем

Гимнастка Маккейла Марони рассказала о проблемах со здоровьем

Маккейла Марони рассказала о множестве недавних заболеваний, которые в последнее время преследуют ее .