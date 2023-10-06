Мексика отвергла новый план пограничной стены с США

00:32 2023-10-06
Мексика отвергла новый план пограничной стены с США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отверг планы США построить новые участки стены на границе США и Мексики перед встречами на высоком уровне с американскими чиновниками.

«Это разрешение на строительство стены является шагом назад», — заявил Лопес Обрадор на пресс-конференции перед переговорами в Мехико с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными американскими чиновниками.

Лопес Обрадор заявил, что незаконный оборот наркотиков, торговля и инвестиции также будут в повестке дня переговоров, которые пройдут на фоне увеличения числа людей, пересекающих мексиканскую границу с США.

Во время встречи с Лопесом Обрадором Блинкен поблагодарил его за усилия Мексики, приведшие к экстрадиции 15 сентября Овидио Гусмана, сына находящегося в заключении вора в законе Хоакина «Эль Чапо» Гусмана.

В понедельник Лопес Обрадор заявил, что на прошлой неделе границу США ежедневно достигали 10 000 человек.

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