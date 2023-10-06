GM будет продавать электрический Cadillac в Швейцарии

Это станет первым шагом на пути возвращения на европейские рынки после продажи брендов Opel и Vauxhall в 2017 году.

В своем блоге глава европейского подразделения GM Жаклин Маккуэйд сообщила, что за прямыми продажами премиального бренда в Швейцарии в течение следующих нескольких лет последуют еще пять европейских рынков - на очереди Швеция и Франция.

Cadillac Lyriq станет первой моделью, доступной швейцарским водителям, и Маккуэйд из GM заявила, что покупатели смогут оформить покупку онлайн за считанные минуты.

Стартовая цена Lyriq составит 82 000 швейцарских франков (89 490 долларов США).