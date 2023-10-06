GM будет продавать электрический Cadillac в Швейцарии

00:35 2023-10-06
GM будет продавать электрический Cadillac в Швейцарии

General Motors заявила в четверг, что начнет продавать полностью электрические автомобили Cadillac в Швейцарии.

Это станет первым шагом на пути возвращения на европейские рынки после продажи брендов Opel и Vauxhall в 2017 году.

В своем блоге глава европейского подразделения GM Жаклин Маккуэйд сообщила, что за прямыми продажами премиального бренда в Швейцарии в течение следующих нескольких лет последуют еще пять европейских рынков - на очереди Швеция и Франция.

Cadillac Lyriq станет первой моделью, доступной швейцарским водителям, и Маккуэйд из GM заявила, что покупатели смогут оформить покупку онлайн за считанные минуты.

Стартовая цена Lyriq составит 82 000 швейцарских франков (89 490 долларов США).

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Репина
00:32

Светлана Репина

Мексика отвергла новый план пограничной стены с США

Мексика отвергла новый план пограничной стены с США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отверг планы США построить новые участки стены на границе США и Мексики перед встречами на высоком уровне с американскими чиновниками.
Светлана Репина
00:29

Светлана Репина

Lucid запускает дешевый электрический седан Air Pure

Lucid запускает дешевый электрический седан Air Pure

Производитель роскошных электромобилей Lucid Group в четверг выпустил более дешевую заднеприводную версию седана Air Pure по цене от 77 400 долларов для стимулирования спроса.
Светлана Репина
00:18

Светлана Репина

Испанская благотворительная организация протестует против конфискации в Италии спасательного корабля

Испанская благотворительная организация протестует против конфискации в Италии спасательного корабля

Италия конфисковала испанское благотворительное спасательное судно Open Arms за нарушение правил правого правительства Италии, запрещающих многочисленные спасательные операции на море.
Светлана Репина
00:14

Светлана Репина

Американский истребитель сбил над Сирией беспилотник, принадлежащий Турции

Американский истребитель сбил над Сирией беспилотник, принадлежащий Турции

Американский истребитель F-16 сбил вооруженный турецкий беспилотник на северо-востоке Сирии, который действовал вблизи американских военнослужащих и курдских Сирийских демократических сил.
Светлана Репина
00:11

Светлана Репина

Теплый сентябрь оказался смертельно опасным для человечества

Теплый сентябрь оказался смертельно опасным для человечества

Европейское климатическое агентство сообщает, что сентябрь нынешнего года оказался рекордно теплым.
Светлана Репина
00:06

Светлана Репина

Гимнастка Маккейла Марони рассказала о проблемах со здоровьем

Гимнастка Маккейла Марони рассказала о проблемах со здоровьем

Маккейла Марони рассказала о множестве недавних заболеваний, которые в последнее время преследуют ее .