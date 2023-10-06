Наталья Варлей высказалась о предательстве Ахеджаковой и Пугачевой

Наталья Варлей призналась, что разочарована в коллеге Лие Ахеджаковой, певице Алле Пугачевой и музыканте Андрее Макаревиче, оставивших РФ.

Актриса давно знакома с Лией Меджидовной, и ранее прекрасно к ней относилась. Но однажды поняла, что Ахеджакова очень жестока.

Сейчас мы начинаем говорить: мол, ах, как себя ведет Ахеджакова! А ведь в прошлом она произнесла коронную фразу: «Надо добить гадину!». Это было тогда, когда в 1993-м году стреляли по Верховному совету, - уточнила звезда.

Наталья Варлей любила также Аллу Пугачеву и ее творчество. Однако с началом СВО все поменялось. Как сообщает СтарХит, высказывание Примадонны о рабах и холопах (в адрес несогласных с ней россиян) расстроило Наталью Владимировну.