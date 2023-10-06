Наталья Варлей высказалась о предательстве Ахеджаковой и Пугачевой

09:02 2023-10-06
Наталья Варлей высказалась о предательстве Ахеджаковой и Пугачевой

Актриса не скрывает своей патриотической позиции и о покинувших Россию коллегах отзывается с негодованием.

Наталья Варлей призналась, что разочарована в коллеге Лие Ахеджаковой, певице Алле Пугачевой и музыканте Андрее Макаревиче, оставивших РФ.

Актриса давно знакома с Лией Меджидовной, и ранее прекрасно к ней относилась. Но однажды поняла, что Ахеджакова очень жестока.

Сейчас мы начинаем говорить: мол, ах, как себя ведет Ахеджакова! А ведь в прошлом она произнесла коронную фразу: «Надо добить гадину!».

Это было тогда, когда в 1993-м году стреляли по Верховному совету, - уточнила звезда.

Наталья Варлей любила также Аллу Пугачеву и ее творчество. Однако с началом СВО все поменялось. Как сообщает СтарХит, высказывание Примадонны о рабах и холопах (в адрес несогласных с ней россиян) расстроило Наталью Владимировну.

Не хочу мусолить фамилии, им это дополнительная реклама. Уехали ребята и уехали. Все! Алла Борисовна замечательная певица. Одна из любимых в моей юности. Но сейчас это уже другая история.

Я была дружна и с Андрюшей Макаревичем, он был милым мальчиком. Была на его передаче „Смак“, мы вместе готовили капустный пирог. Но теперь это другой человек для меня. Все настолько неоднозначно… - подытожила Варлей.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
10:38

Светлана Игнатьева

Иосиф Сталин запретил пить до дна автору гимна СССР Сергею Михалкову

Иосиф Сталин запретил пить до дна автору гимна СССР Сергею Михалкову

Поэт под контролем лидера страны работал над созданием гимна, и Сталин пригласил авторов отметить завершение проекта в правительственной ложе.
Светлана Игнатьева
10:11

Светлана Игнатьева

Вера Брежнева наконец призналась в разводе с Константином Меладзе

Вера Брежнева наконец призналась в разводе с Константином Меладзе

В Сети давно появились сплетни о том, что певица ушла от продюсера, которого увела в нулевых из семьи с тремя детьми.
Светлана Игнатьева
10:04

Светлана Игнатьева

Певица Монеточка продала свою московскую квартиру за 30 миллионов рублей

Певица Монеточка продала свою московскую квартиру за 30 миллионов рублей

Новыми хозяевам апартаментов стали 43-летний режиссер с супругой, их имена не разглашаются.
Светлана Игнатьева
09:55

Светлана Игнатьева

Московская учительница выиграла в лотерею 2 миллиона рублей

Московская учительница выиграла в лотерею 2 миллиона рублей

Женщина призналась, что на приз даже не надеялась, а лотерейный билет купила развлечения ради.
Светлана Игнатьева
09:45

Светлана Игнатьева

Суд отклонил иск Светланы Бондарчук к бывшему мужу

Суд отклонил иск Светланы Бондарчук к бывшему мужу

В картотеке московских судов иск Светланы Бондарчук к бывшему супругу появился 26 сентября. Причины разногласия экс-супругов не называются.
Светлана Игнатьева
09:32

Светлана Игнатьева

Милохин предложил брату Хабиба Нурмагомедова сразиться с ним на ринге

Милохин предложил брату Хабиба Нурмагомедова сразиться с ним на ринге

Хабиб уже прокомментировал слова опального блогера. Нурмагомедовы не исключают, что молодой человек пиарится на их именах.
Светлана Игнатьева
09:14

Светлана Игнатьева

Успенская рассказала, что Киркоров звал ее замуж

Успенская рассказала, что Киркоров звал ее замуж

Знаменитости часто ссорятся, но три десятка лет назад в их жизни был более теплый период отношений.