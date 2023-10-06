Наталья Варлей высказалась о предательстве Ахеджаковой и Пугачевой

Наталья Варлей призналась, что разочарована в коллеге Лие Ахеджаковой, певице Алле Пугачевой и музыканте Андрее Макаревиче, оставивших РФ.
Актриса давно знакома с Лией Меджидовной, и ранее прекрасно к ней относилась. Но однажды поняла, что Ахеджакова очень жестока.
Сейчас мы начинаем говорить: мол, ах, как себя ведет Ахеджакова! А ведь в прошлом она произнесла коронную фразу: «Надо добить гадину!».
Это было тогда, когда в 1993-м году стреляли по Верховному совету, - уточнила звезда.
Наталья Варлей любила также Аллу Пугачеву и ее творчество. Однако с началом СВО все поменялось. Как сообщает СтарХит, высказывание Примадонны о рабах и холопах (в адрес несогласных с ней россиян) расстроило Наталью Владимировну.
Не хочу мусолить фамилии, им это дополнительная реклама. Уехали ребята и уехали. Все! Алла Борисовна замечательная певица. Одна из любимых в моей юности. Но сейчас это уже другая история.
Я была дружна и с Андрюшей Макаревичем, он был милым мальчиком. Была на его передаче „Смак“, мы вместе готовили капустный пирог. Но теперь это другой человек для меня. Все настолько неоднозначно… - подытожила Варлей.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__