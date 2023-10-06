Милохин предложил брату Хабиба Нурмагомедова сразиться с ним на ринге

Сбежавший из России блогер Даня Милохин заявил о своей готовности сойтись на ринге с братом всемирно известного бойца ММА Хабиба Нурмагометова, сообщает Рrozvezd.info.

По словам тиктокера, если он выиграет сражение, Хабиб будет аплодировать ему стоя.

Я хочу в UFC. Хочу драться на ринге с братом Хабиба Нурмагомедова, - заявил Милохин.

Хабиб уже прокомментировал слова опального блогера. Нурмагомедовы не исключают, что молодой человек пиарится на их именах, а драться с профессионалами не собирается.

В интервью КП Хабиб предложил Дане для начала прийти к ним в организацию и заслужить место одного из бойцов. И только потом претендовать на бой.