Милохин предложил брату Хабиба Нурмагомедова сразиться с ним на ринге

Сбежавший из России блогер Даня Милохин заявил о своей готовности сойтись на ринге с братом всемирно известного бойца ММА Хабиба Нурмагометова, сообщает Рrozvezd.info.
По словам тиктокера, если он выиграет сражение, Хабиб будет аплодировать ему стоя.
Я хочу в UFC. Хочу драться на ринге с братом Хабиба Нурмагомедова, - заявил Милохин.
Хабиб уже прокомментировал слова опального блогера. Нурмагомедовы не исключают, что молодой человек пиарится на их именах, а драться с профессионалами не собирается.
В интервью КП Хабиб предложил Дане для начала прийти к ним в организацию и заслужить место одного из бойцов. И только потом претендовать на бой.
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