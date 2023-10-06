Суд отклонил иск Светланы Бондарчук к бывшему мужу

09:45 2023-10-06
Суд отклонил иск Светланы Бондарчук к бывшему мужу

В картотеке московских судов иск Светланы Бондарчук к бывшему супругу появился 26 сентября. Причины разногласия экс-супругов не называются.

Симоновский суд Москвы возвратил Светлане Бондарчук иск о разделе совместно нажитого имущества к экс-мужу, режиссёру Фёдору Бондарчуку, сообщает Сплетник.ру.

Истцом не соблюдён порядок, установленный законом для такой категории дел досудебного урегулирования спора, — сообщает сайт суда.

В картотеке московских судов иск Светланы Бондарчук к бывшему супругу появился 26 сентября. Причины разногласия не называются, известно только, что спор касается вопросов совместно нажитого имущества.

По данным Телеграмм-канала "Антиглянец", женщина сама передумала подавать судебный иск.

Но это не исключает возможности повторной подачи, — добавили в канале.

Накануне вопрос о судебном иске задали Фёдору Бондарчуку, но режиссер комментировать это отказался.

Фёдор и Светлана Бондарчук развелись в 2016-м году, в браке они прожили 25 лет. У пары двое детей - Сергей и Варвара.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
10:38

Светлана Игнатьева

Иосиф Сталин запретил пить до дна автору гимна СССР Сергею Михалкову

Иосиф Сталин запретил пить до дна автору гимна СССР Сергею Михалкову

Поэт под контролем лидера страны работал над созданием гимна, и Сталин пригласил авторов отметить завершение проекта в правительственной ложе.
Светлана Игнатьева
10:11

Светлана Игнатьева

Вера Брежнева наконец призналась в разводе с Константином Меладзе

Вера Брежнева наконец призналась в разводе с Константином Меладзе

В Сети давно появились сплетни о том, что певица ушла от продюсера, которого увела в нулевых из семьи с тремя детьми.
Светлана Игнатьева
10:04

Светлана Игнатьева

Певица Монеточка продала свою московскую квартиру за 30 миллионов рублей

Певица Монеточка продала свою московскую квартиру за 30 миллионов рублей

Новыми хозяевам апартаментов стали 43-летний режиссер с супругой, их имена не разглашаются.
Светлана Игнатьева
09:55

Светлана Игнатьева

Московская учительница выиграла в лотерею 2 миллиона рублей

Московская учительница выиграла в лотерею 2 миллиона рублей

Женщина призналась, что на приз даже не надеялась, а лотерейный билет купила развлечения ради.
Светлана Игнатьева
09:32

Светлана Игнатьева

Милохин предложил брату Хабиба Нурмагомедова сразиться с ним на ринге

Милохин предложил брату Хабиба Нурмагомедова сразиться с ним на ринге

Хабиб уже прокомментировал слова опального блогера. Нурмагомедовы не исключают, что молодой человек пиарится на их именах.
Светлана Игнатьева
09:14

Светлана Игнатьева

Успенская рассказала, что Киркоров звал ее замуж

Успенская рассказала, что Киркоров звал ее замуж

Знаменитости часто ссорятся, но три десятка лет назад в их жизни был более теплый период отношений.