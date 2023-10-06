Суд отклонил иск Светланы Бондарчук к бывшему мужу

Симоновский суд Москвы возвратил Светлане Бондарчук иск о разделе совместно нажитого имущества к экс-мужу, режиссёру Фёдору Бондарчуку, сообщает Сплетник.ру.
Истцом не соблюдён порядок, установленный законом для такой категории дел досудебного урегулирования спора, — сообщает сайт суда.
В картотеке московских судов иск Светланы Бондарчук к бывшему супругу появился 26 сентября. Причины разногласия не называются, известно только, что спор касается вопросов совместно нажитого имущества.
По данным Телеграмм-канала "Антиглянец", женщина сама передумала подавать судебный иск.
Но это не исключает возможности повторной подачи, — добавили в канале.
Накануне вопрос о судебном иске задали Фёдору Бондарчуку, но режиссер комментировать это отказался.
Фёдор и Светлана Бондарчук развелись в 2016-м году, в браке они прожили 25 лет. У пары двое детей - Сергей и Варвара.
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