Певица Монеточка продала свою московскую квартиру за 30 миллионов рублей

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) продала свою квартиру в центре Москвы, сообщает Газета.ру.

Недвижимость звезды в Басманном районе российской столицы ушла за 30 миллионов рублей. Как уточняет издание, новыми хозяевам апартаментов стали 43-летний режиссер с супругой, их имена не разглашаются.

О том, что певица намерена продать квартиру в Москве, стало известно весной, когда расположение недвижимости площадью 60 кв. м выдали журналисты. Звезда назначила цену в 30 миллионов рублей, что на 10 миллионов больше, чем она потратила при покупке.

Монеточка с мужем покинули Россию в 2022-м году. В том же году исполнительница родила дочь Нину.