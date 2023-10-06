Певица Монеточка продала свою московскую квартиру за 30 миллионов рублей

10:04 2023-10-06
Певица Монеточка продала свою московскую квартиру за 30 миллионов рублей

Новыми хозяевам апартаментов стали 43-летний режиссер с супругой, их имена не разглашаются.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) продала свою квартиру в центре Москвы, сообщает Газета.ру.

Недвижимость звезды в Басманном районе российской столицы ушла за 30 миллионов рублей. Как уточняет издание, новыми хозяевам апартаментов стали 43-летний режиссер с супругой, их имена не разглашаются.

О том, что певица намерена продать квартиру в Москве, стало известно весной, когда расположение недвижимости площадью 60 кв. м выдали журналисты. Звезда назначила цену в 30 миллионов рублей, что на 10 миллионов больше, чем она потратила при покупке.

Монеточка с мужем покинули Россию в 2022-м году. В том же году исполнительница родила дочь Нину. 

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