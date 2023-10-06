Вера Брежнева наконец призналась в разводе с Константином Меладзе

10:11 2023-10-06
Вера Брежнева наконец призналась в разводе с Константином Меладзе

В Сети давно появились сплетни о том, что певица ушла от продюсера, которого увела в нулевых из семьи с тремя детьми.

Вера Брежнева подтвердила нерадостные перемены в личной жизни. При этом артистка не уточнила, когда именно они с Меладзе оформили развод. Новость блондинка рассказала, анонсируя новинки в творчестве, сообщает СтарХит.

Развод, трансформация, музыка и голос, благодарность. Все это - в моем первом мини-альбоме на украинском языке, — лаконично написала 41-летняя исполнительница.

Певица и продюсер поженились в 2015-м году в Италии. На их свадьбе присутствовали только самые близкие люди. Сам роман возлюбленных начался в нулевых, когда Брежнева была частью сексапильного трио «ВИА Гра».

Сегодня Вера Брежнева проживает за границей, Россию покинула после начала СВО. На днях певица призналась подписчикам, что ее моральное состояние оставляет желать лучшего.

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