Иосиф Сталин запретил пить до дна автору гимна СССР Сергею Михалкову

Соавторы текста "сталинского" гимна - фронтовые корреспонденты Сергей Михалков и Габриэль Уракелян (Эль-Регистан) создали несколько вариантов стихов.

Работать над одним из главных символов страны им пришлось под личным контролем лидера страны Иосифа Сталина, сообщает автор канала "5 лучших!" на платформе Дзен.

Когда, наконец, итоговый вариант текста, положенный на мелодию «Гимна партии большевиков», был утвержден правительством Советов, авторов пригласили в гостиную правительственной ложи.

В ней расположились руководители партии и страны: Молотов, Калинин, Микоян, Ворошилов, Хрущев. Здесь же находились председатель Комитета по делам искусств Храпченко, дирижеры Чернецкий и Александров, Мелик-Пашаев, композитор Шостакович.

Столы ломились от яств.

Ну что, по старому русскому обычаю нужно «обмыть» принятый гимн! – заявил Сталин и пригласил всех к столу.

Михалкова и Эль-Регистана вождь посадил по правую и левую руку от себя. После очередного тоста Сталин неожиданно повернулся к Михалкову и сказал:

Не надо за каждый тост пить до дна. С вами тогда неинтересно будет разговаривать!

Был момент, когда зловеще пошутил и самый страшный человек о окружении Сталина - Лаврентий Берия:

А если вас отсюда не выпустим?

Но в целом посиделки завершились хорошо. А в ночь на Новый, 1944-й год, по Всесоюзному радио страны прозвучал новый гимн СССР, который позже назвали "сталинским".