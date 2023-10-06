Долгожители рассказали, что никогда не пропускают время завтрака

Жители стран, где зарегистрировано больше всего долгожителей, придерживаются одного простого, но при этом эффективного правила, сообщает издание The Sun.

Как уточнили ученые, пропуск завтрака и регулярный плотный ужин приводят к ожирению, а также увеличивают риск появления болезней сердечно-сосудистой системы. Такой вывод исследователи сделали еще в прошлом году.

Врачи советуют: чтобы продлить жизнь и чувствовать себя лучше, нужно руководствоваться поговоркой:

Завтракай, как король, обедай, как принц, а ужин - отдай нищему.

Эффективность этой аксиомы специалисты доказали в ходе проведения исследования.

Они отмечают, что первый прием пищи может быть разным, но при этом более сытным относительно обеда и ужина, а также - состоять из полезных и питательных продуктов.