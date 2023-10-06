Долгожители рассказали, что никогда не пропускают время завтрака

10:48 2023-10-06
Долгожители рассказали, что никогда не пропускают время завтрака

Первый прием пищи может быть разным, но при этом более сытным относительно обеда и ужина, а также состоять из полезных и питательных продуктов.

Жители стран, где зарегистрировано больше всего долгожителей, придерживаются одного простого, но при этом эффективного правила, сообщает издание The Sun.

Как уточнили ученые, пропуск завтрака и регулярный плотный ужин приводят к ожирению, а также увеличивают риск появления болезней сердечно-сосудистой системы. Такой вывод исследователи сделали еще в прошлом году.

Врачи советуют: чтобы продлить жизнь и чувствовать себя лучше, нужно руководствоваться поговоркой:

Завтракай, как король, обедай, как принц, а ужин - отдай нищему.

Эффективность этой аксиомы специалисты доказали в ходе проведения исследования.

Они отмечают, что первый прием пищи может быть разным, но при этом более сытным относительно обеда и ужина, а также - состоять из полезных и питательных продуктов. 

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