Шэрон Стоун получила инвалидность после инсульта

13:42 2023-10-06
Шэрон Стоун получила инвалидность после инсульта

По этой причине популярную звезду Голливуда сегодня редко приглашают сниматься в кино.

Американская актриса сделала громкое заявление о своей болезни. Шэрон Стоун призналась, что из-за ограничений по здоровью режиссеры отказываются с ней работать, сообщает Космополитен.

Звезда «Основного инстинкта» вынужденно сделала паузу в кинокарьере в 43 года. Дело в том, что в 2001-м Шэрон перенесла инсульт. Врачи сумели спасти звезду Голливуда, хотя шансы на выживание у нее составляли всего один процент.

Стоун лишилась еще и семьи: через 3 года ее муж Фил Бронштейн подал на развод, забрав их приемного сына Роана. Друзья и коллеги актрисы перестали ей звонить. В тот момент Шэрон поддержал только один человек - ее отец.

Актриса семь лет восстанавливалась после болезни. Шэрон отметила, что на ранних этапах реабилитации имела проблемы с памятью, «заикалась» и «нечетко видела». Сейчас у Шэрон есть инвалидность, и ее нечасто приглашают на съемки.

Как выяснилось, в связи с последствиями инсульта мать четверых детей вынуждена соблюдать режим сна.

Мне требуется 8 часов непрерывного сна, чтобы лекарства для мозга подействовали, и не было судорог. Я работаю по инвалидности, поэтому меня нечасто нанимают, - рассказала артистка.

Тем не менее, обладательница «Золотого глобуса» находится в хорошей форме. 65-летняя актриса недавно приняла участие в провокационной съемке журнала Puss Puss Magazine.

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