Жених Волочковой арестован по делу о мошенничестве на 100 миллионов рублей

В перечне кавалеров скандальной Анастасии Волочковой неожиданно оказался и фигурант уголовного дела. Ему инкриминируется мошенничество на 100 миллионов российских рублей.

Бизнесмена Дмитрия Дюрана задержали в московском ресторане, сейчас он находится под арестом. По версии следствия, 44-летний бизнесмен больше года строил свою финансовую пирамиду.

Дюран в медиаполе появился в конце 2022 года. Анастасия рассказала в интервью «Телепрограмме» о таинственном незнакомце. Владелец кондитерской фирмы покорил женщину красивыми жестами.

Он привез на благотворительный спектакль балерины кучу сладостей для детей, на свидание к ней заявился в костюме Деда Мороза с огромным мешком подарков.

У пары случилась помолвка, и в честь этого события Дмитрий и Анастасия улетели на Мальдивы. А потом Дюран из жизни балерины исчез. Источник КП в правоохранительных органах считает, что мужчина мог использовать Волочкову для самопиара.

Теперь выяснилось, что «кондитерский король» является фигурантом уголовного дела. Сразу несколько человек написали на него заявления в полицию.

Мужчина стал предлагать знакомым вложиться в его кондитерский бизнес. Дмитрий обещал, что вложения вернутся с прибылью под 180% годовых, но в итоге оказалось, что люди вложились в финансовую пирамиду. В его отношении возбуждено уголовное дело.

По словам заявителей, они суммарно передали Дмитрию Дюрану около 100 миллионов рублей.