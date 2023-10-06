Ученые установили, какая часть организма человека продолжает жить после его смерти

В человеческом теле, в основном в кишечнике, обитает довольно сложно устроенное сообщество триллионов микроорганизмов. При жизни человека они помогают переваривать пищу, вырабатывать витамины. Они защищают от инфекций и выполняют много других жизненно важных функций.

Как уточняет Вокруг света, такое сообщество микробов называется микробиом.

Микробиологи из Университета штата Теннеси в США установили: когда тело хозяина умирает, обитающие там микробы не погибают. Они продолжают жить внутри, снаружи и возле разлагающегося тела, тем самым образуя уже некробиом, а также играют значимую роль по превращению мертвых тканей в новую жизнь.

Когда перестает биться сердце, лишенные кислорода клетки тела начинают «переваривать» сами себя. Продукты клеточного распада для кишечных бактерий становятся превосходной пищей. В отсутствие контролирующей их иммунной системы они распространяются по всему телу и процветают.

После того, как тело предано земле, микробы попадают в почву и не только не погибают, но объединяются с обитающими в земле микробами, - с тем, чтобы вместе продолжить и завершить процесс разложения.

Таким образом, микробы человека продолжают жить и после его смерти, на микроскопическом уровне делая его бессмертным, отмечают исследователи.