Ученые установили, какая часть организма человека продолжает жить после его смерти

14:45 2023-10-06
Ученые установили, какая часть организма человека продолжает жить после его смерти

Это микробы , которые продолжают жить и после смерти человека, на микроскопическом уровне делая его бессмертным.

В человеческом теле, в основном в кишечнике, обитает довольно сложно устроенное сообщество триллионов микроорганизмов. При жизни человека они помогают переваривать пищу, вырабатывать витамины. Они защищают от инфекций и выполняют много других жизненно важных функций.

Как уточняет Вокруг света, такое сообщество микробов называется микробиом.

Микробиологи из Университета штата Теннеси в США установили: когда тело хозяина умирает, обитающие там микробы не погибают. Они продолжают жить внутри, снаружи и возле разлагающегося тела, тем самым образуя уже некробиом, а также играют значимую роль по превращению мертвых тканей в новую жизнь.

Когда перестает биться сердце, лишенные кислорода клетки тела начинают «переваривать» сами себя. Продукты клеточного распада для кишечных бактерий становятся превосходной пищей. В отсутствие контролирующей их иммунной системы они распространяются по всему телу и процветают.

После того, как тело предано земле, микробы попадают в почву и не только не погибают, но объединяются с обитающими в земле микробами, - с тем, чтобы вместе продолжить и завершить процесс разложения.

Таким образом, микробы человека продолжают жить и после его смерти, на микроскопическом уровне делая его бессмертным, отмечают исследователи.

Эльза Ли
17:43

Эльза Ли

Русский муж является мечтой для многих девушек из Индии

Русский муж является мечтой для многих девушек из Индии

Муж-иностранец для индийской женщины может стать пропуском в лучшую жизнь по сравнению с той, что ждет ее на родине..
Эльза Ли
17:38

Эльза Ли

Женское дело: в каких профессиях в Индии занято больше всего женщин

Женское дело: в каких профессиях в Индии занято больше всего женщин

Патриархальный уклад индийского общества ограничивает женщин в выборе профессии.
Наталья Гончарова
17:38

Наталья Гончарова

Экс-вокалист группы "Король и Шут" Князев записал композицию с персонажами мультфильма Смешарики

Экс-вокалист группы "Король и Шут" Князев записал композицию с персонажами мультфильма Смешарики

Андрей Князев исполнил композицию под названием "Таверна" вместе с персонажами из "Смешариков".
Эльза Ли
17:34

Эльза Ли

Рождение дочери воспринимается в индийских семьях как большая проблема

Рождение дочери воспринимается в индийских семьях как большая проблема

В индийских семьях редко радуются, когда на свет появляется девочка: в большинстве своем все ждут сына.
Эльза Ли
17:30

Эльза Ли

Реальная Индия отличается от болливудской картинки не в лучшую сторону

Реальная Индия отличается от болливудской картинки не в лучшую сторону

Красочная Индия в кино не более чем идеальная картинка, которой далеко до реальности.
Иван Ободов
17:29

Иван Ободов

Во Владивостоке третьеклассник поджёг территорию военкомата

Во Владивостоке третьеклассник поджёг территорию военкомата

Во Владивостоке восьмилетний школьник поджег гараж на территории военкомата, сообщает информационный ресурс Shot.
Иван Ободов
17:27

Иван Ободов

Shot: толпа подростков в Екатеринбурге расстреляла школьника

Shot: толпа подростков в Екатеринбурге расстреляла школьника

Telegram-канал Shot сообщил, что в Екатеринбурге подростки расстреляли школьника, которые отказался покупать у них вейпы и распылил в них перцовый баллончик.