Выходцу из рабоче-крестьянской семьи было крайне непросто пролезть в голливудскую тусовку

С этого момента актера понесло во все тяжкие. У Джима всегда была легкая антипатия к интеллигентным снобам из богатых семей, которые передают свои актерские связи в индустрии по наследству.

У него до этого подобного никогда не было.

Поэтому Джим очень быстро сообразил, что ему вовсе не нужно «сохранять лицо», он гораздо свободнее нежели вся окружающая его голливудская тусовка. Он начал чудить в стиле своих культовых персонажей.

Актер мог придти на вечеринку своих коллег полностью голым, но с носком на том самом месте. Мог начать хулиганить и кривляться, высмеивая особо зазнавшихся особ.

Не удивительно, что через пару лет актера перестали звать на культурные мероприятия.