Даже будучи женатым человеком, Джим Керри не переставал чудить

Все женщины в жизни актера жаловались на то, что он чрезвычайно инфантильный и ведет себя словно подросток.

Всему виной было непростое детство, полное лишений и всяческих перспектив. Но вот, когда Керри таки добрался до всех игрушек мира - в нем проснулся тот мальчишка, который мечтал обо всем на свете.

Правда с возрастом игрушки актера стали серьезнее... и страннее. Например, однажды Джим купил машину «желтого такси».

Одну из тех самых, что показывают почти в каждом фильме. До этого актер ездил на очень дорогом эксклюзивном автомобиле, который просто продал.

На закономерную просьбу второй супруги объясниться, актер лишь пожал плечами и сказал, что давно хотел собственное такси. «А разве ты не хочешь свое такси? Это странно. Все хотят свое такси» - примерно так Джим отреагировал на нападки жены.