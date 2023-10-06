Даже будучи женатым человеком, Джим Керри не переставал чудить

14:50 2023-10-06
Даже будучи женатым человеком, Джим Керри не переставал чудить

Только теперь его глупые выходки терпела супруга. Впрочем, если первая жена еще как-то могла уживаться с деятельным балагуром, то вторая избранница вытерпела только один год и сбежала.

Все женщины в жизни актера жаловались на то, что он чрезвычайно инфантильный и ведет себя словно подросток.

Всему виной было непростое детство, полное лишений и всяческих перспектив. Но вот, когда Керри таки добрался до всех игрушек мира - в нем проснулся тот мальчишка, который мечтал обо всем на свете.

Правда с возрастом игрушки актера стали серьезнее... и страннее. Например, однажды Джим купил машину «желтого такси».

Одну из тех самых, что показывают почти в каждом фильме. До этого актер ездил на очень дорогом эксклюзивном автомобиле, который просто продал.

На закономерную просьбу второй супруги объясниться, актер лишь пожал плечами и сказал, что давно хотел собственное такси. «А разве ты не хочешь свое такси? Это странно. Все хотят свое такси» - примерно так Джим отреагировал на нападки жены.

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