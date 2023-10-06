Даже будучи женатым человеком, Джим Керри не переставал чудить

Все женщины в жизни актера жаловались на то, что он чрезвычайно инфантильный и ведет себя словно подросток.
Всему виной было непростое детство, полное лишений и всяческих перспектив. Но вот, когда Керри таки добрался до всех игрушек мира - в нем проснулся тот мальчишка, который мечтал обо всем на свете.
Правда с возрастом игрушки актера стали серьезнее... и страннее. Например, однажды Джим купил машину «желтого такси».
Одну из тех самых, что показывают почти в каждом фильме. До этого актер ездил на очень дорогом эксклюзивном автомобиле, который просто продал.
На закономерную просьбу второй супруги объясниться, актер лишь пожал плечами и сказал, что давно хотел собственное такси. «А разве ты не хочешь свое такси? Это странно. Все хотят свое такси» - примерно так Джим отреагировал на нападки жены.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__