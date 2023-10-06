Лукашенко рассказал о ситуации в белорусской армии

"Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита", - приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь.

Лукашенко при этом обратил внимание, что Белоруссия не наращивает вооруженные силы у границ Польши и стран Балтии с целью атаки. "Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость", - подчеркнул глава белорусского государства.