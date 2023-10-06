Лукашенко рассказал о ситуации в белорусской армии

14:59 2023-10-06
Лукашенко рассказал о ситуации в белорусской армии

К середине 2024 года белорусская армия будет иметь всё необходимое в полном объеме, в том числе связь и ударные беспилотники, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу во время рабочей поездки в Брестскую область.

"Опыт современной войны полностью нами усвоен. К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита", - приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь.

Лукашенко при этом обратил внимание, что Белоруссия не наращивает вооруженные силы у границ Польши и стран Балтии с целью атаки. "Но, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость", - подчеркнул глава белорусского государства.

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