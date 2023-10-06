В Эстонии возбудили дело против мужчин, включивших гимн России

"Административное дело возбуждено в отношении двух мужчин, которые вынесли во двор многоквартирного дома в таллинском районе Мустамяэ звуковую колонку и на полную громкость включили гимн России.

Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за демонстрацию символики, связанной с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением", - говорится в сообщении.

Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста.