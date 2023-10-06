В Эстонии возбудили дело против мужчин, включивших гимн России

15:25 2023-10-06
В Эстонии возбудили дело против мужчин, включивших гимн России

Полиция Таллина возбудила административное дело в отношении двух мужчин за включение во дворе дома гимна России, сообщил в пятницу портал Delfi.

"Административное дело возбуждено в отношении двух мужчин, которые вынесли во двор многоквартирного дома в таллинском районе Мустамяэ звуковую колонку и на полную громкость включили гимн России.

Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за демонстрацию символики, связанной с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военным преступлением", - говорится в сообщении. 

Парламент Эстонии в апреле прошлого принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста.

Эльза Ли
17:43

Эльза Ли

Русский муж является мечтой для многих девушек из Индии

Русский муж является мечтой для многих девушек из Индии

Муж-иностранец для индийской женщины может стать пропуском в лучшую жизнь по сравнению с той, что ждет ее на родине..
Эльза Ли
17:38

Эльза Ли

Женское дело: в каких профессиях в Индии занято больше всего женщин

Женское дело: в каких профессиях в Индии занято больше всего женщин

Патриархальный уклад индийского общества ограничивает женщин в выборе профессии.
Наталья Гончарова
17:38

Наталья Гончарова

Экс-вокалист группы "Король и Шут" Князев записал композицию с персонажами мультфильма Смешарики

Экс-вокалист группы "Король и Шут" Князев записал композицию с персонажами мультфильма Смешарики

Андрей Князев исполнил композицию под названием "Таверна" вместе с персонажами из "Смешариков".
Эльза Ли
17:34

Эльза Ли

Рождение дочери воспринимается в индийских семьях как большая проблема

Рождение дочери воспринимается в индийских семьях как большая проблема

В индийских семьях редко радуются, когда на свет появляется девочка: в большинстве своем все ждут сына.
Эльза Ли
17:30

Эльза Ли

Реальная Индия отличается от болливудской картинки не в лучшую сторону

Реальная Индия отличается от болливудской картинки не в лучшую сторону

Красочная Индия в кино не более чем идеальная картинка, которой далеко до реальности.
Иван Ободов
17:29

Иван Ободов

Во Владивостоке третьеклассник поджёг территорию военкомата

Во Владивостоке третьеклассник поджёг территорию военкомата

Во Владивостоке восьмилетний школьник поджег гараж на территории военкомата, сообщает информационный ресурс Shot.
Иван Ободов
17:27

Иван Ободов

Shot: толпа подростков в Екатеринбурге расстреляла школьника

Shot: толпа подростков в Екатеринбурге расстреляла школьника

Telegram-канал Shot сообщил, что в Екатеринбурге подростки расстреляли школьника, которые отказался покупать у них вейпы и распылил в них перцовый баллончик.