Путин в пятницу проведет переговоры с Мирзиеевым в узком составе

"Сегодня большой день российско-узбекистанских отношений. С официальным визитом в России находится президент Узбекистана Мирзиеев, сегодня день контактов на высшем уровне в Большом Кремлевском дворце.

Ожидаем, что уже совсем скоро начнется беседа в узком составе двух президентов, после которой последуют российско-узбекистанские переговоры, весьма представительная делегация из двух стран принимает участие, они будут в формате рабочего завтрака", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что также пройдет подписание двусторонних документов.