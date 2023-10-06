Путин в пятницу проведет переговоры с Мирзиеевым в узком составе

15:37 2023-10-06
Путин в пятницу проведет переговоры с Мирзиеевым в узком составе

Владимир Путин в пятницу проведет двусторонние переговоры с президентом Узбекистана в узком составе, а затем пройдут переговоры в составе делегаций в формате рабочего завтрака, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня большой день российско-узбекистанских отношений. С официальным визитом в России находится президент Узбекистана Мирзиеев, сегодня день контактов на высшем уровне в Большом Кремлевском дворце.

Ожидаем, что уже совсем скоро начнется беседа в узком составе двух президентов, после которой последуют российско-узбекистанские переговоры, весьма представительная делегация из двух стран принимает участие, они будут в формате рабочего завтрака", - сказал Песков журналистам.

Он добавил, что также пройдет подписание двусторонних документов.

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