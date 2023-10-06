Турист пытался ввезти в Россию сто тысяч долларов из Кувейта

15:40 2023-10-06
Турист пытался ввезти в Россию сто тысяч долларов из Кувейта

Свыше 100 тысяч долларов нашли таможенники в аэропорту Домодедово у россиянина, прилетевшего из Кувейта, сообщает пресс-служба ФТС России в своем телеграм-канале.

Мужчина пытался пронести валюту через "зеленый" коридор без декларирования, но его остановили инспекторы.

В ходе опроса пассажир достал из рюкзака бумажный пакет, в котором были 100,2 тысячи долларов и 1,6 тысячи дирхам.

По закону без декларирования разрешено ввозить валюту в эквиваленте до 10 тысяч долларов. Свыше этой суммы – декларировать, а от 100 тысяч – приложить к декларации документы, подтверждающие происхождение средств.

Наличные изъяли. Под расписку нарушителю вернули разрешенные для ввоза 10 тысяч долларов. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Эльза Ли
17:43

Эльза Ли

Русский муж является мечтой для многих девушек из Индии

Русский муж является мечтой для многих девушек из Индии

Муж-иностранец для индийской женщины может стать пропуском в лучшую жизнь по сравнению с той, что ждет ее на родине..
Эльза Ли
17:38

Эльза Ли

Женское дело: в каких профессиях в Индии занято больше всего женщин

Женское дело: в каких профессиях в Индии занято больше всего женщин

Патриархальный уклад индийского общества ограничивает женщин в выборе профессии.
Наталья Гончарова
17:38

Наталья Гончарова

Экс-вокалист группы "Король и Шут" Князев записал композицию с персонажами мультфильма Смешарики

Экс-вокалист группы "Король и Шут" Князев записал композицию с персонажами мультфильма Смешарики

Андрей Князев исполнил композицию под названием "Таверна" вместе с персонажами из "Смешариков".
Эльза Ли
17:34

Эльза Ли

Рождение дочери воспринимается в индийских семьях как большая проблема

Рождение дочери воспринимается в индийских семьях как большая проблема

В индийских семьях редко радуются, когда на свет появляется девочка: в большинстве своем все ждут сына.
Эльза Ли
17:30

Эльза Ли

Реальная Индия отличается от болливудской картинки не в лучшую сторону

Реальная Индия отличается от болливудской картинки не в лучшую сторону

Красочная Индия в кино не более чем идеальная картинка, которой далеко до реальности.
Иван Ободов
17:29

Иван Ободов

Во Владивостоке третьеклассник поджёг территорию военкомата

Во Владивостоке третьеклассник поджёг территорию военкомата

Во Владивостоке восьмилетний школьник поджег гараж на территории военкомата, сообщает информационный ресурс Shot.
Иван Ободов
17:27

Иван Ободов

Shot: толпа подростков в Екатеринбурге расстреляла школьника

Shot: толпа подростков в Екатеринбурге расстреляла школьника

Telegram-канал Shot сообщил, что в Екатеринбурге подростки расстреляли школьника, которые отказался покупать у них вейпы и распылил в них перцовый баллончик.