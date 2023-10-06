Турист пытался ввезти в Россию сто тысяч долларов из Кувейта

Мужчина пытался пронести валюту через "зеленый" коридор без декларирования, но его остановили инспекторы.

В ходе опроса пассажир достал из рюкзака бумажный пакет, в котором были 100,2 тысячи долларов и 1,6 тысячи дирхам.

По закону без декларирования разрешено ввозить валюту в эквиваленте до 10 тысяч долларов. Свыше этой суммы – декларировать, а от 100 тысяч – приложить к декларации документы, подтверждающие происхождение средств.

Наличные изъяли. Под расписку нарушителю вернули разрешенные для ввоза 10 тысяч долларов. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.