Брежнева призналась, что оформила развод с Меладзе

Свое признание о разводе с музыкальным продюсером Константином Меладзе исполнительница Вера Брежнева сделала в необычной форме.

Намек на расставание звезд появился в анонсе Брежневой ее нового альбома.

Она написала:"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... Все это в моем мини-альбоме".

О расставании знаменитой паре информация появилась в прошлом году, а в браке артисты состояли с 2015 года.