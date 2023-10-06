Брежнева призналась, что оформила развод с Меладзе

15:51 2023-10-06
Брежнева призналась, что оформила развод с Меладзе

Исполнительница Вера Брежнева наконец призналась в расставании с Константином Меладзе, за которого вышла замуж в 2015 году.

Свое признание о разводе с музыкальным продюсером Константином Меладзе исполнительница Вера Брежнева сделала в необычной форме.

Намек на расставание звезд появился в анонсе Брежневой ее нового альбома.

Она написала:"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос... Все это в моем мини-альбоме".

О расставании знаменитой паре информация появилась в прошлом году, а в браке артисты состояли с 2015 года.

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