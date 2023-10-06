Киркоров заявил, что уже целый год встречается с женщиной, с которой абсолютно счастлив

Филипп Киркоров признался, что думал о том, что после того как развелся, больше не будет ни с кем встречаться.

По словам певца, он не думал, что сможет еще кого-то полюбить и состоять в отношениях, но встречается со своей новой девушкой вот уже год.

Такой продолжительный период отношений он назвал космическим сроком.

Филипп Бедросович не стал скрывать, что после расставания с Аллой Пугачевой раньше был способен лишь "закрутить интрижку на один раз". Сейчас же все изменилось.