Киркоров заявил, что уже целый год встречается с женщиной, с которой абсолютно счастлив

16:03 2023-10-06
Киркоров заявил, что уже целый год встречается с женщиной, с которой абсолютно счастлив

Филипп Киркоров в ходе интервью блогеру и исполнителю Эльдару Джарахову признался, что в его планах не было намерения вступать в новые отношения после 10-летнего брака за плечами.

Филипп Киркоров признался, что думал о том, что после того как развелся, больше не будет ни с кем встречаться.

По словам певца, он не думал, что сможет еще кого-то полюбить и состоять в отношениях, но встречается со своей новой девушкой вот уже год.

Такой продолжительный период отношений он назвал космическим сроком.

Филипп Бедросович не стал скрывать, что после расставания с Аллой Пугачевой раньше был способен лишь "закрутить интрижку на один раз". Сейчас же все изменилось.

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