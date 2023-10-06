Киркоров признался в первых после Пугачевой серьезных отношениях

16:23 2023-10-06
Киркоров признался в первых после Пугачевой серьезных отношениях

Певец Филипп Киркоров неожиданно признался, что завел первые после расставания с Аллой Пугачевой серьезные отношения.

В беседе с блогером Эльдаром Джараховым 56-летний артист рассказал, что его нынешний роман длится уже год.

“Я никогда не думал, что когда-нибудь вообще вступлю в отношения после своих десятилетних отношений (с Пугачевой). Казалось, это не про меня вообще, категорически”, - разоткровенничался он.

Он шутливо добавил, что “и на старуху бывает проруха”. Также он назвал год отношений для себя “космическим сроком” на фоне других своих мимолетных увлечений “на один раз”.

“На все божий промысел. Сколько даст — столько даст. Но сегодня это кайф”, - подытожил он.

Показать следующие комментарии
Фото
Эльза Ли
17:43

Эльза Ли

Русский муж является мечтой для многих девушек из Индии

Русский муж является мечтой для многих девушек из Индии

Муж-иностранец для индийской женщины может стать пропуском в лучшую жизнь по сравнению с той, что ждет ее на родине..
Эльза Ли
17:38

Эльза Ли

Женское дело: в каких профессиях в Индии занято больше всего женщин

Женское дело: в каких профессиях в Индии занято больше всего женщин

Патриархальный уклад индийского общества ограничивает женщин в выборе профессии.
Наталья Гончарова
17:38

Наталья Гончарова

Экс-вокалист группы "Король и Шут" Князев записал композицию с персонажами мультфильма Смешарики

Экс-вокалист группы "Король и Шут" Князев записал композицию с персонажами мультфильма Смешарики

Андрей Князев исполнил композицию под названием "Таверна" вместе с персонажами из "Смешариков".
Эльза Ли
17:34

Эльза Ли

Рождение дочери воспринимается в индийских семьях как большая проблема

Рождение дочери воспринимается в индийских семьях как большая проблема

В индийских семьях редко радуются, когда на свет появляется девочка: в большинстве своем все ждут сына.
Эльза Ли
17:30

Эльза Ли

Реальная Индия отличается от болливудской картинки не в лучшую сторону

Реальная Индия отличается от болливудской картинки не в лучшую сторону

Красочная Индия в кино не более чем идеальная картинка, которой далеко до реальности.
Иван Ободов
17:29

Иван Ободов

Во Владивостоке третьеклассник поджёг территорию военкомата

Во Владивостоке третьеклассник поджёг территорию военкомата

Во Владивостоке восьмилетний школьник поджег гараж на территории военкомата, сообщает информационный ресурс Shot.
Иван Ободов
17:27

Иван Ободов

Shot: толпа подростков в Екатеринбурге расстреляла школьника

Shot: толпа подростков в Екатеринбурге расстреляла школьника

Telegram-канал Shot сообщил, что в Екатеринбурге подростки расстреляли школьника, которые отказался покупать у них вейпы и распылил в них перцовый баллончик.