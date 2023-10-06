Киркоров признался в первых после Пугачевой серьезных отношениях

В беседе с блогером Эльдаром Джараховым 56-летний артист рассказал, что его нынешний роман длится уже год.

“Я никогда не думал, что когда-нибудь вообще вступлю в отношения после своих десятилетних отношений (с Пугачевой). Казалось, это не про меня вообще, категорически”, - разоткровенничался он.

Он шутливо добавил, что “и на старуху бывает проруха”. Также он назвал год отношений для себя “космическим сроком” на фоне других своих мимолетных увлечений “на один раз”.

“На все божий промысел. Сколько даст — столько даст. Но сегодня это кайф”, - подытожил он.