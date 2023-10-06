Лобода проиграла суд автору своей композиции К черту любовь

Олег Влади через Арбитражный суд столичной области требовал выплаты от Светланы Лободы 500 000 российских рублей еще в мае, но госинстанция сочла эту сумму слишком большой.

Автору песни "К черту любовь" выплачены 50 000 рублей из требуемых 500 000.

Суд признал виновными представителей онлайн-площадки и саму исполнительницу Лобода в нарушении права заявителя на имя как автора композиции.

Светлана пока эту информацию никак не комментировала.