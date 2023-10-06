Светлана Светличная в психиатрической клинике заболела пневмонией

Звезда советского кино Светлана Светличная уже год находится в психиатрическом стационаре имени Гиляровского в Москве. Как сообщает СтарХит, актриса недавно подхватила в медицинском учреждении опасное заболевание.

У 83-летней артистки диагностировали пневмонию. По данным источника издания, звездная пациентка стала жаловаться на боли в груди, ей сделали рентген и взяли необходимые анализы, в итоге был выявлен недуг.

Мария Ивашова, внучка Светланы Афанасьевны, заверила, что с актрисой все хорошо, Светличная чувствует себя прекрасно. Жизни Светличной ничто не угрожает, болезнь протекает в легкой форме.

Ивашова также подчеркнула, что в психушке Светличную, вопреки слухам, насильно никто не удерживает.

Издание напоминает, что у Светланы Светличной в свое время была обнаружена болезнь Альцгеймера. Актриса перестала узнавать своих близких и коллег.